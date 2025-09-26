Valichi montani stop in commissione Stavolta il centrodestra si ferma Slitta l’ultimo sì al salva-caccia

Stavolta chi guidava i lavori della Commissione regionale ha deciso di fermarsi per evitare eventuali violazioni al regolamento. Chiara Valcepina, vicepresidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale, eletta in Fratelli d’Italia, ha scelto di non procedere alla discussione del provvedimento che va a sopprimere l’articolo 43, comma 2 bis, della legge regionale sulla caccia. Detto altrimenti: si tratta dell’articolo e del comma che tolgono dalla legge regionale le restrizioni alla caccia sui valichi montani, già eliminate dal Disegno di Legge Montagna del Governo. Valcepina ha ritenuto che il progetto di legge in questioen non fosse stato depositato nei tempi previsti e, quindi, che non potesse essere discusso ieri in commissione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valichi montani, stop in commissione. Stavolta il centrodestra si ferma. Slitta l’ultimo "sì" al salva-caccia

