Valeva 70 milioni il Napoli se lo prende a 15 | Manna ha già chiuso l’affare per gennaio

Il direttore sportivo del Napoli è pronto a portarlo in azzurro nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, nonostante la chiusura ufficiale del calciomercato, avrebbe deciso di guardare già al futuro. L'idea è quella di aggiungere un rinforzo utile e pronto all'uso, senza dover attendere la prossima finestra di trattative. Dopo aver valutato diversi profili, un nome in particolare è finito nel suo taccuino. Parliamo di un calciatore di grande qualità e prospetttiva, capace di dare immediate garanzie.

La SSC Napoli (sottotraccia) lavora al COLPO DEL SECOLO: solo 3 anni fa valeva 160 milioni di euro

Lorella Cuccarini: "Il topless che valeva 150 milioni e quella battuta di Berlusconi..."

"Non siamo rodati come altri. Spesi 150 milioni totali, non 60 a calciatore": il Napoli è primo, ma Conte si lamenta del mercato - "Noi non siamo rodati come gli altri per fare una stagione con i diversi impegni come la Champions, la Coppa Italia e la Supercoppa".

Sentite Marchetti: "De Bruyne valeva 150 milioni. Napoli, mercato top" - L'esperto di calciomercato di Sky Sport elogia pubblicamente la campagna acquisti estiva fatta da Giovanni Manna.