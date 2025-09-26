Valditara | La rivoluzione della bellezza nelle nostre scuole come risposta a una società sempre più sciatta e superficiale dove i social spesso sono esempi di odio e violenza

Il Duomo di Milano ha ospitato ieri sera il terzo appuntamento del progetto "Uto Ughi per i Giovani", iniziativa promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: valditara - rivoluzione

Scuola, Valditara mette il turbo: sugli istituti tecnici serve una svolta culturale. E il ministro annuncia “un’autentica rivoluzione”

37 miliardi di PIL persi ogni anno, 47% di posti vacanti entro il 2027, 90% di assunzioni in 6 mesi, la riforma “4+2+1” per salvare il futuro del lavoro. Valditara ci crede: “Sarebbe una rivoluzione”

Il nuovo libro del Ministro Valditara, “La Rivoluzione del Buon Senso” contro wokismo e massimalismo per restituire significato autentico alla parola patria

Scuola, rivoluzione per i voti: la riforma di Valditara, cosa cambia - facebook.com Vai su Facebook

Cosa prevede la rivoluzione dell'esame di #maturità voluta dal ministro #Valditara. Bocciatura per chi fa scena muta all'orale #4settembre #iltempoquotidiano - X Vai su X

Valditara rilancia l’identità nazionale: “Le nuove Indicazioni Nazionali superano i miti del passato. La nostra lingua bellissima va rispettata e coltivata” - "Rivoluzione culturale nelle aule italiane" secondo il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che durante l'evento Fenix organizzato da Gioventù Nazionale ha presentato la sua visio ... Da orizzontescuola.it

SCUOLA/ Valditara, “la rivoluzione del buon senso”: guardare al futuro con la coscienza del passato - L’autore tratteggia la svolta culturale che serve al Paese Rimettere al centro la persona nella sua integralità e ... Segnala ilsussidiario.net