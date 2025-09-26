Roma, 26 set. (Adnkronos) - La Valle d'Aosta "è una terra orgogliosa, ricca di storia, identità, tradizioni, ma che da troppo tempo vive una condizione politica bloccata, in una sorta di costante avvitamento su se stessa, sulle dinamiche interne al mondo cosiddetto autonomista, su improbabili alleanze di potere con la sinistra che hanno finito di produrre instabilità e immobilismo. Questa volta però abbiamo l'occasione di voltare pagina: per la prima volta il centrodestra guidato da Fratelli d'Italia si presenta unito, in una coalizione forte con una lista civica che arricchisce la nostra squadra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Val d'Aosta: Meloni, 'occasione di voltare pagina, pronti a dare guida stabile e coraggiosa'