vigili del fuoco di Prato sono impegnati da stamattina, 26 settembre 2025, per una grossa fuga di gas in località La Tignamica nel comune di Vaiano. La SR 325, la strada che attraversa tutta la Val di Bisenzio, è stata chiusa per permettere alla ditta di individuare il guasto e alcuni residenti sono stati evacuati in via precauzionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Vaiano: fuga di gas a La Tignamica, chiusa la regionale 325. Residenti evacuati, traffico nel caos