Firenze, 26 settembre 2025 – Non ti curar di loro ma guarda e passa.” dice il rifacimento della celeberrima frase tratta dal Canto dell’Inferno dantesco. Una citazione che sintetizza in pieno l’atteggiamento giusto di Fanny Tardioli, seconda classificata a Miss Italia e oggetto di insulti e apprezzamenti razzisti dopo che ha sfiorato la vittoria nel concorso di bellezza più longevo e prestigioso. Tra i commenti più frequenti “Tornatene nel tuo Paese”, “Non sei degni di rappresentare la bellezza italiana”. In realtà Fanny è italianissima, è nata in Umbria vive a Campello sul Clitunno in provincia di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Vado avanti, non mi sono mai sentita diversa”: insulti razzisti alla miss, l’orgoglio di Fanny Tardioli

