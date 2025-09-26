Vado avanti non mi sono mai sentita diversa | insulti razzisti alla miss l’orgoglio di Fanny Tardioli

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 26 settembre 2025 – Non ti curar di loro ma guarda e passa.” dice il rifacimento della celeberrima frase tratta dal Canto dell’Inferno dantesco. Una citazione che sintetizza in pieno l’atteggiamento giusto di Fanny Tardioli, seconda classificata a Miss Italia e oggetto di insulti e apprezzamenti razzisti dopo che ha sfiorato la vittoria nel concorso di bellezza più longevo e prestigioso. Tra i commenti più frequenti “Tornatene nel tuo Paese”, “Non sei degni di rappresentare la bellezza italiana”. In realtà Fanny è italianissima, è nata in Umbria vive a Campello sul Clitunno in provincia di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

vado avanti non mi sono mai sentita diversa insulti razzisti alla miss l8217orgoglio di fanny tardioli

© Lanazione.it - “Vado avanti, non mi sono mai sentita diversa”: insulti razzisti alla miss, l’orgoglio di Fanny Tardioli

In questa notizia si parla di: vado - avanti

Albanese, sanzioni per indebolire mio lavoro, vado avanti

Francesca Albanese: “Sanzioni Usa? Fatte per indebolire il mio lavoro, ma vado avanti”

Brignone, obiettivo Milano Cortina: “Strada lunga, ma vado avanti”

vado avanti sono sentita“Vado avanti, non mi sono mai sentita diversa”: insulti razzisti alla miss, l’orgoglio di Fanny Tardioli - Vive in Umbria: “Sono italiana, mio padre è umbro, mia madre è nigeriana, sono nata e cresciuta a Campello sul Clitunno ... Come scrive lanazione.it

vado avanti sono sentitaJasmine Paolini: «Mi sono sempre sentita all’altezza» - "Tante volte mi sono state rivolte critiche sul mio aspetto fisico. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vado Avanti Sono Sentita