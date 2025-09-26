Vaccino influenza pronte un milione di dosi in Veneto | da quando inizia la campagna

Venezia, 26 settembre 2025 – Stilato il piano della vaccinazione sul territorio del Veneto. Ad annunciarlo l’assessora alla Sanità e al sociale Manuela Lanzarin che comunica le disposizioni elaborate dalla Direzione Prevenzione Sicurezza alimentare veterinaria della Regione del Veneto. “Il Veneto si prepara a fronteggiare i virus influenzali-spiega Lanzarin-tipici delle stagioni più fredde, con la vaccinazione, che è la forma più efficace di prevenzione in particolare contro le forme gravi di questa malattia, soprattutto nei soggetti più fragili o con più di 60 anni. La vaccinazione permette di evitare che le persone debbano ricorrere alle cure urgenti in pronto soccorso quindi ridurre la mortalità e i ricoveri ospedalieri legati alle complicanze anche gravi date dall’influenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

