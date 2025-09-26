Vaccini ' fantasma' per gonfiare i rimborsi oltre 10 mila euro di danno allo Stato

Oltre diecimila euro in danno allo stato e circa 100 vaccini fantasma per intascare i rimborsi. E’ quanto emerge dall’inchiesta dei Carabinieri del Nucleo Anti sofisticazione e Sanità di Caserta sullo specialista in pediatria Salvatore Mariano, 65enne con studio a Maddaloni in via Ponte Caronino. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: vaccini - fantasma

Vaccini “fantasma” ai bambini, pediatra indagato e sospeso

TRA LE MACERIE CERCAVO UNA FAMIGLIA: MI CHIAMO KODA E CERCO CASA IN TUTTA ITALIA Per tanto, troppo tempo, il mio rifugio è stato un edificio fantasma, freddo e pericolante… un posto in cui nessuno dovrebbe vivere. Le pareti cadevano a pezz - facebook.com Vai su Facebook

Caserta, vaccini fantasma per gonfiare i rimborsi: pediatra sospeso, truffa ai danni dello Stato - Secondo gli accertamenti, non ha somministrato il vaccino a tutti i minori di 18 anni elencati nei registri delle campagne 2022/2023 e 2023/2024 falsificando ... Si legge su napoli.repubblica.it

Vaccini fantasma ai bambini, pediatra di casertano indagato per truffa e falso - L’Asl avrebbe erogato i rimborsi sulla base di certificazioni sospette per le campagne vaccinali 2022/2023 e 2023/2024 ... casertace.net scrive