Vaccini da pediatri e neonatologi opuscolo per genitori ‘Proteggi il tuo bambino’

(Adnkronos) – La Società italiana di pediatria (Sip) e la Società italiana di neonatologia (Sin) presentano il nuovo opuscolo informativo per i genitori 'Proteggi il tuo bambino – Non è mai troppo presto', strumento pratico, aggiornato e di facile consultazione che accompagna i genitori nelle scelte di prevenzione e vaccinazione nei primi anni di vita. . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: vaccini - pediatri

Accordo tra Ast e pediatri. Educazione alla salute e vaccini. Firma di azienda e sindacati

Scontro in Usa sui vaccini anti Covid ai bimbi, i pediatri li consigliano ma il no vax Kennedy: “Promuovete Big Pharma”

Mattarella: “Vaccini pediatrici fondamentali. La Repubblica ha il dovere di proteggere l’infanzia” - facebook.com Vai su Facebook

Eccolo uno dei primi scontri sui vaccini per prevenire le infezioni respiratorie in USA. Pediatri e medici di medicina generale contro il governo federale e contro l'amministrazione Trump. Sarà il primo di una lunga serie. Bisogna lottare contro l'oscurantismo, l'ig - X Vai su X

Vaccini bambini, dai pediatri un opuscolo per i genitori - Vaccini per bambini, arriva nuovo opuscolo per genitori per fornire informazioni affidabili e comprensibili sulle malattie prevenibili e sul calendario vaccinale e, al tempo stesso, contrastare la dis ... Riporta ansa.it

Quando vaccinare i neonati e i bambini e come prevenire le malattie: la guida completa dei pediatri contro le fake news - La Società Italiana di Pediatria (Sip) e la Società Italiana di Neonatologia (Sin) presentano la seconda edizione dell’opuscolo “Proteggi il tuo bambino – ... Si legge su leggo.it