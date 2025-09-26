Vaccini da pediatri e neonatologi opuscolo per genitori ‘Proteggi il tuo bambino’

Webmagazine24.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Società italiana di pediatria (Sip) e la Società italiana di neonatologia (Sin) presentano il nuovo opuscolo informativo per i genitori 'Proteggi il tuo bambino – Non è mai troppo presto', strumento pratico, aggiornato e di facile consultazione che accompagna i genitori nelle scelte di prevenzione e vaccinazione nei primi anni di vita. . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vaccini - pediatri

Accordo tra Ast e pediatri. Educazione alla salute e vaccini. Firma di azienda e sindacati

Scontro in Usa sui vaccini anti Covid ai bimbi, i pediatri li consigliano ma il no vax Kennedy: “Promuovete Big Pharma”

vaccini pediatri neonatologi opuscoloVaccini bambini, dai pediatri un opuscolo per i genitori - Vaccini per bambini, arriva nuovo opuscolo per genitori per fornire informazioni affidabili e comprensibili sulle malattie prevenibili e sul calendario vaccinale e, al tempo stesso, contrastare la dis ... Riporta ansa.it

vaccini pediatri neonatologi opuscoloQuando vaccinare i neonati e i bambini e come prevenire le malattie: la guida completa dei pediatri contro le fake news - La Società Italiana di Pediatria (Sip) e la Società Italiana di Neonatologia (Sin) presentano la seconda edizione dell’opuscolo “Proteggi il tuo bambino – ... Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Vaccini Pediatri Neonatologi Opuscolo