Castelraimondo, 26 settembre 2025 - Scatta domani alle 14, da viale Europa a Castelraimondo, il primo Trofeo Michele Scarponi, la “Corsa dell’Abbraccio”, gara di ciclismo su strada maschile categoria juniores nazionale, organizzata dall’asd Avis Frecce Azzurre di Camerino con il patrocinio dei due Comuni, Unicam e della Fondazione Michele Scarponi e sostenuta grazie al contributo dell’azienda Elledi. Il percorso di 96,3 km è composto da due circuiti: un primo ondulato, da percorrere cinque volte, di 10,8 km nel territorio di Castelraimondo. Quindi dopo un tratto di 10 km il gruppo si trasferisce nel circuito finale di Camerino che si sviluppa per 15,6 km con 300 metri di dislivello da percorrere due volte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Va in scena il primo Trofeo Michele Scarponi da Castelraimondo a Camerino