USIM contro ENAC | Discriminazione inaccettabile militari esclusi dall’Albo ENGA
L’Unione Sindacale Italiana Militari (USIM) esprime il suo “più fermo dissenso” contro la decisione dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) di modificare i requisiti di iscrizione all’Albo Nazionale del personale di volo (ENGA), escludendo dal 1° gennaio 2025 il personale appartenente alle Forze Armate. La nuova edizione 4 del Regolamento ENGA (art. 5, parte 2C) introduce infatti l’obbligo di “non essere in servizio militare attivo” come requisito per l’iscrizione. Una scelta definita da USIM come “discriminatoria e priva di qualsiasi valida motivazione”, che penalizzerebbe centinaia di militari già in possesso di licenze aeronautiche e abilitazioni EASA. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: usim - enac
