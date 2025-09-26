Usb | 100 piazze in tutta Italia per Gaza Cgil | Se attaccano la Flotilla sarà sciopero generale
Roma, 26 settembre 2025 - Continua a salire la tensione, con i sindacati che alzano la voce. Per Gaza e la Global Sumud Flotilla, mobilitazione "permanente verso la manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma" per la Palestina. L’annuncio, che segue quello già fatto nei giorni scorsi è dell'Unione sindacale di base (unitamente a global movement for Gaza, il movimento studenti palestinesi italiani, l'Udap, associazione dei palestinesi in Italia e la comunità palestinese in Italia) proclama "lo stato di agitazione permanente e l'occupazione di cento piazze per Gaza ". Il sindacato conferma dunque l’iniziativa: "A partire da venerdì 26 settembre creiamo accampamenti permanenti in ogni città nelle grandi piazze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
