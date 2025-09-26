Usa ex capo dell' Fbi incriminato

"Ecco James, lui ormai è più famoso di me". Donald Trump, all'inizio del primo mandato alla Casa Bianca, lo accolse così, con una battuta. Una stretta di mano con l'allora capo dell'Fbi James Comey, presto diventato uno dei suoi principali nemici: indagò su Trump per il Russiagate - le ingerenze russe nelle presidenziali americane del 2016 - inchiesta definita dal tycoon una caccia alle streghe. Ora Comey è sul banco degli imputati, incriminato da un gran giurì con due capi d'accusa, false dichiarazioni e ostruzione alla giustizia. L'ex direttore dell'agenzia federale avrebbe negato - al Congresso - di aver autorizzato la divulgazione di informazioni riservate riguardo all'indagine sui presunti legami tra la campagna elettorale di Trump e la Russia di Putin, poi archiviata ma non senza che restassero dubbi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa,"ex capo dell'Fbi incriminato

Nuovo colpo di Trump ai suoi avversari. L’ex direttore dell’agenzia è stato formalmente incriminato da un gran giurì per false dichiarazioni al Congresso e ostruzione alla giustizia. Rischia cinque anni: “Ecco cosa accade a opporsi a Donald” - facebook.com Vai su Facebook

James Comey, ex capo FBI, incriminato negli Usa: indagini sul Russiagate e Trump - James Comey, ex direttore dell’FBI, è stato incriminato con l’accusa di aver fornito false dichiarazioni e ostacolato la giustizia. Si legge su notizie.it

