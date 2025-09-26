Usa | Trump plaude a incriminazione Comey giustizia in America
Milano, 26 set. (LaPresse) – “Giustizia in america! Uno degli esseri umani peggiori che questo Paese abbia mai conosciuto è James Comey, l’ex capo corrotto dell’FBI. Oggi è stato incriminato da una giuria popolare per due capi d’accusa per vari atti illegali e illeciti. È Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Usa, Trump annuncia: "Manderemo la Guardia nazionale anche a Chicago" - “Manderemo la Guardia Nazionale a Chicago”, ha annunciato il presidente Usa Donald Trump dallo Studio Ovale. Riporta tg24.sky.it