Milano, 26 set. (LaPresse) – “Giustizia in america! Uno degli esseri umani peggiori che questo Paese abbia mai conosciuto è James Comey, l’ex capo corrotto dell’FBI. Oggi è stato incriminato da una giuria popolare per due capi d’accusa per vari atti illegali e illeciti. È Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa: Trump plaude a incriminazione Comey, giustizia in America