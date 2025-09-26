Usa Trump gela le ambizioni espansionistiche di Netanyahu | Annessione Cisgiordania? Non succederà è tempo di fermarsi - VIDEO
Il Presidente Usa ha scongiurato l'annessione della West Bank così come era stata minacciata da alcuni politici estremisti israeliani, in risposta al riconoscimento dello Stato di Palestina "Non permetterò ad Israele di annettere la Cisgiordania, no, non lo consentirò". Si è espresso così il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
