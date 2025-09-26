Usa Trump annuncia nuovi dazi dal 1° ottobre | tariffe al 25% su camion 50% su mobili 100% su farmaci il tycoon | Proteggiamo processi produttivi

Il "dealmaker" Trump ha inoltre annunciato dazi del 30% sui mobili imbottiti, definendo il settore "inondato" di prodotti esteri. Le tariffe del 100% su farmaci di marca o brevettati non saranno avviati se le aziende "abbiano avviato o stiano costruendo" impianti produttivi negli Usa Una nuov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump annuncia nuovi dazi dal 1° ottobre: tariffe al 25% su camion, 50% su mobili, 100% su farmaci, il tycoon: "Proteggiamo processi produttivi"

