Usa | media ex capo Fbi è stato incriminato

Lapresse.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 26 set. (LaPresse) – L’ex direttore dell’Fbi James Comey è stato incriminato da una giuria federale. Lo riporta la Cnn Comey, da tempo avversario del presidente, è ora il primo alto funzionario governativo ad affrontare accuse federali in uno dei più grandi casi di Trump: l’indagine del 2016 sulla possibile collusione della sua prima campagna presidenziale con la Russia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa media ex capo fbi 232 stato incriminato

© Lapresse.it - Usa: media, ex capo Fbi è stato incriminato

In questa notizia si parla di: media - capo

I media israeliani: l'Idf ha ucciso Darj Toufah, capo del battaglione di Hamas attivo a Gaza

Gaza, media: “Bombardate due scuole dell’Onu trasformate in rifugi”. L’ex capo dell’esercito: “In guerra oltre 200mila tra morti e feriti”

Gaza, media: “Bombardate due scuole dell’Onu trasformate in rifugi”. L’ex capo dell’Idf: “Oltre 200mila palestinesi morti o feriti dal 7 ottobre”

usa media ex capoUsa, 'L'ex capo dell'Fbi è stato incriminato' - L'ex capo dell'Fbi James Comey è stato incriminato dal gran giurì. Segnala msn.com

'Silurata procuratrice federale Usa figlia di ex capo Fbi' - Maurene Comey, figlia dell'ex capo dell'Fbi James Comey, è stata licenziata dal suo incarico di procuratore federale a Manhattan: lo scrive Politico, citando due persone ... Segnala notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Media Ex Capo