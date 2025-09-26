Usa | media ex capo Fbi è stato incriminato
Milano, 26 set. (LaPresse) – L'ex direttore dell'Fbi James Comey è stato incriminato da una giuria federale. Lo riporta la Cnn Comey, da tempo avversario del presidente, è ora il primo alto funzionario governativo ad affrontare accuse federali in uno dei più grandi casi di Trump: l'indagine del 2016 sulla possibile collusione della sua prima campagna presidenziale con la Russia.
Usa, 'L'ex capo dell'Fbi è stato incriminato' - L'ex capo dell'Fbi James Comey è stato incriminato dal gran giurì.
'Silurata procuratrice federale Usa figlia di ex capo Fbi' - Maurene Comey, figlia dell'ex capo dell'Fbi James Comey, è stata licenziata dal suo incarico di procuratore federale a Manhattan: lo scrive Politico, citando due persone ...