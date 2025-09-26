Usa incriminato l’ex direttore dell’Fbi James Comey

L’ex direttore dell’FBI James Comey è stato incriminato da un gran giurì federale statunitense con l’accusa di false dichiarazioni al Congresso e ostruzione della giustizia. Comey dovrebbe consegnarsi alle autorità nelle prossime ore. Comey, da tempo avversario del presidente degli Stati Uniti, è ora il primo alto funzionario governativo ad affrontare accuse federali in uno dei più grandi casi di Trump: l’indagine del 2016 sulla possibile collusione della sua prima campagna presidenziale con la Russia. La procuratrice generale Pam Bondi ha dichiarato in un post su X: “Nessuno è al di sopra della legge”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

