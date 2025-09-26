Usa incriminato l' ex direttore dell' FBI James Comey | Sono innocente non ho paura
"Qualcuno a cui voglio molto bene ha detto di recente che la paura è lo strumento di un tiranno, e ha ragione. Ma io non ho paura. E spero che nemmeno voi ne abbiate. Spero invece che siate impegnati, che prestiate attenzione e che votiate come se il vostro amato Paese dipendesse da questo, come in effetti è". Lo ha detto l'ex direttore dell'Fbi James Comey in un video su Instagram dopo che è stato incriminato da un tribunale federale della Virginia per falsa testimonianza e intralcio ai lavori del Congresso. Le accuse nei suoi confronti si riferiscono a una testimonianza del 2020 davanti alla Commissione Giustizia del Senato riguardo alle autorizzazioni per la divulgazione di informazioni riservate nell'indagine sul cosiddetto Russiagate, cioè i sospetti di interferenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
