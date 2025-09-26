Usa incriminato l' ex capo dell' Fbi Comey Indagò Trump per il Russiagate

Dopo anni di polemiche, inchieste politicamente motivate e attacchi contro l'allora presidente in carica, James Comey dovrà rispondere delle sue azioni davanti a un tribunale federale. L'ex direttore dell'Fbi è stato formalmente incriminato da un gran giurì federale della Virginia, con l'accusa di aver mentito sotto giuramento al Congresso e di aver ostacolato un'indagine parlamentare. La decisione arriva grazie all'azione della nuova procuratrice del distretto, Lindsay Halligan, da pochi giorni alla guida dell'ufficio e nota per il suo rigore nel rispetto della legge. Una mossa che riporta il principio di responsabilità al centro della macchina federale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Usa, incriminato l'ex capo dell'Fbi Comey. Indagò Trump per il Russiagate

Stati Uniti, James Comey incriminato: l'ex capo dell'Fbi: indagò su Trump per il Russiagate

