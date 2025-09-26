Usa incriminato James Comey | lo scontro con Trump diventa processo

L’ex direttore dell’Fbi James Comey è stato formalmente incriminato da un gran giurì federale con l’accusa di false dichiarazioni al Congresso e ostruzione alla giustizia. Si tratta di un passaggio senza precedenti nella storia americana: mai prima d’ora un ex capo dell’agenzia investigativa era stato messo sotto accusa. Rischia fino a cinque anni di carcere. In un video diffuso sui social, Comey ha dichiarato: “Sono innocente, non ho paura e ho fiducia nella giustizia”. L’annuncio è stato accolto con soddisfazione dal presidente Donald Trump, che su Truth ha definito l’ex direttore “corrotto” e “uno dei peggiori esseri umani con cui io abbia mai avuto a che fare”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

