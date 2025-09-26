Usa incriminato ex capo dell’Fbi | nel 2017 indagò sul Tycoon per il Russiagate

Per quanto riguarda la linea temporale del suo rapporto con Trump, la prima frattura avviene nel 2017. In quell'anno, il Tycoon lo licenziò improvvisamente accusandolo di una mala gestione dell'indagine sul server email privato usato da Hillary Clinton, salvo poi chiarire che il licenziamento fosse legato al suo apporto al Russiagate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa, incriminato ex capo dell’Fbi: nel 2017 indagò sul Tycoon per il Russiagate

In questa notizia si parla di: incriminato - capo

James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), è stato incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia

Usa: media, ex capo Fbi è stato incriminato

James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia

Incriminato l'ex capo dell'Fbi per aver indagato su Trump - X Vai su X

L’ex capo dell’Eliseo condannato in primo grado: la pena prevista è di 5 anni di carcere. Assolto invece dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita: al centro dell’inchiesta la vicenda del presunto finanziamento libico della sua campagna per - facebook.com Vai su Facebook

Usa, incriminato l'ex capo dell'Fbi Comey. Indagò Trump per il Russiagate - Dopo anni di polemiche, inchieste politicamente motivate e attacchi contro l’allora presidente in carica, James Comey dovrà rispondere ... Lo riporta iltempo.it

James Comey, ex capo FBI, incriminato negli Usa: indagini sul Russiagate e Trump - James Comey, ex direttore dell’FBI, è stato incriminato con l’accusa di aver fornito false dichiarazioni e ostacolato la giustizia. Come scrive notizie.it