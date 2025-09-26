Usa incriminato ex capo dell’Fbi James Comey

Dichiarazioni false e ostruzione di giustizia sono i due capi d'accusa mossi nei confronti di Comey.

James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), è stato incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia

James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia

usa incriminato ex capoJames Comey, ex capo FBI, incriminato negli Usa: indagini sul Russiagate e Trump - James Comey, ex direttore dell’FBI, è stato incriminato con l’accusa di aver fornito false dichiarazioni e ostacolato la giustizia. Riporta notizie.it

usa incriminato ex capoUsa, incriminato l'ex capo dell'Fbi James Comey. Indagò Trump sul Russiagate - Avversario di lunga data del presidente Usa, è ora il primo alto funzionario governativo a dover affrontare accuse federali in uno dei più grandi contenziosi di Trump: l'indagine del 2016 su un'eventu ... Si legge su tg24.sky.it

