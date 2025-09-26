Usa incriminato ex capo dell’Fbi James Comey

Stati Uniti, James Comey incriminato: l'ex capo dell'Fbi: indagò su Trump per il Russiagate

James Comey, ex capo FBI, incriminato negli Usa: indagini sul Russiagate e Trump - James Comey, ex direttore dell’FBI, è stato incriminato con l’accusa di aver fornito false dichiarazioni e ostacolato la giustizia. Riporta notizie.it

Usa, incriminato l'ex capo dell'Fbi James Comey. Indagò Trump sul Russiagate - Avversario di lunga data del presidente Usa, è ora il primo alto funzionario governativo a dover affrontare accuse federali in uno dei più grandi contenziosi di Trump: l'indagine del 2016 su un'eventu ... Si legge su tg24.sky.it