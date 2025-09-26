Usa firmato ordine esecutivo da Trump per re-istituire pena di morte a Washington abrogata nel 1981 tycoon | Presto anche in tutto il Paese

Attualmente negli Stati Uniti la pena capitale è in vigore in 27 Stati su 50. La nuova direttiva di Trump impone inoltre alla procura generale di garantire forniture adeguate di farmaci per l’iniezione letale e prevede l’applicazione della pena “a prescindere da altri fattori” nei casi di omicidio d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

