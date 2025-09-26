Usa ex capo Fbi James Comey incriminato | false dichiarazioni e ostruzione alla giustizia contro Trump nel Russiagate lui | Innocente

Ilgiornaleditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incriminazione è stata formalizzata da Lindsay Halligan, nuova procuratrice federale ed ex legale di Trump, entrata in carica da appena 3 giorni. Il Dipartimento di Giustizia ha confermato che, se riconosciuto colpevole, rischia fino a 5 anni di carcere. Trump, che nel 2017 aveva licenziato a sorp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

usa ex capo fbi james comey incriminato false dichiarazioni e ostruzione alla giustizia contro trump nel russiagate lui innocente

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, ex capo Fbi James Comey incriminato: “false dichiarazioni” e “ostruzione alla giustizia” contro Trump nel Russiagate, lui: “Innocente”

In questa notizia si parla di: capo - james

Il viaggio di james gunn da regista di cult a capo dc

È morta Stella Rimington, la prima donna a capo dell’MI5. Fu lei a ispirare M nella saga 007 James Bond

James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), è stato incriminato per dichiarazioni false e ostruzione della giustizia

usa ex capo fbiUsa, incriminato l'ex capo dell'Fbi James Comey. Indagò Trump sul Russiagate - Avversario di lunga data del presidente Usa, è ora il primo alto funzionario governativo a dover affrontare accuse federali in uno dei più grandi contenziosi di Trump: l'indagine del 2016 su un'eventu ... Segnala tg24.sky.it

James Comey, ex capo FBI, incriminato negli Usa: indagini sul Russiagate e Trump - James Comey, ex direttore dell’FBI, è stato incriminato con l’accusa di aver fornito false dichiarazioni e ostacolato la giustizia. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Ex Capo Fbi