Usa ex capo Fbi James Comey incriminato | false dichiarazioni e ostruzione alla giustizia contro Trump nel Russiagate lui | Innocente

L’incriminazione è stata formalizzata da Lindsay Halligan, nuova procuratrice federale ed ex legale di Trump, entrata in carica da appena 3 giorni. Il Dipartimento di Giustizia ha confermato che, se riconosciuto colpevole, rischia fino a 5 anni di carcere. Trump, che nel 2017 aveva licenziato a sorp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, ex capo Fbi James Comey incriminato: “false dichiarazioni” e “ostruzione alla giustizia” contro Trump nel Russiagate, lui: “Innocente”

