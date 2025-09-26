Usa colonello Macgregor | Guerra è inevitabile Israele ne inizierà una con Iran a ottobre; Trump vuole tirarsi fuori dall' Ucraina Russia non attaccherà Europa - VIDEO

Secondo il Colonnello in congedo Douglas Macgregor, ex consigliere del Segretario del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il Medio Oriente si trova sull’orlo di un nuovo conflitto su larga scala, che vedrebbe contrapposti Israele e Iran, con il probabile coinvolgimento diretto degli Stati U. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, colonello Macgregor: "Guerra è inevitabile, Israele ne inizierà una con Iran a ottobre; Trump vuole tirarsi fuori dall'Ucraina, Russia non attaccherà Europa" - VIDEO

In questa notizia si parla di: colonello - macgregor

Usa, colonello Macgregor: "Guerra è inevitabile, Israele ne inizierà una con Iran a ottobre; Trump vuole tirarsi fuori dall'Ucraina, Russia non attaccherà Europa" - VIDEO - X Vai su X

Scritto da Douglas Macgregor, un colonnello dell’esercito statunitense (in pensione), funzionario governativo, autore, consulente e commentatore televisivo. - facebook.com Vai su Facebook

Usa, navi da guerra lanciano troppi missili intercettori balistici: «Il ritmo è allarmante». L'allarme dell’ammiraglio al Congresso - Le navi da guerra della Marina statunitense stanno consumando a un ritmo definito "allarmante" uno dei principali intercettori di missili balistici in dotazione, gli SM- Come scrive ilmessaggero.it

Usa, navi da guerra lanciano troppi missili intercettori balistici: «Il ritmo è allarmante». L'allarme dell’ammiraglio al Congresso - 3 si è verificata nell’aprile 2024, quando la Marina Usa ha utilizzato questi intercettori per proteggere Israele da un attacco senza precedenti dell’Iran, ... Segnala ilmattino.it