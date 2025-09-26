Usa capo Pentagono Hegseth convoca riunione rara e urgente per settimana prossima con oltre 800 generali ipotesi taglio personale del 20%

La mossa di Hegseth potrebbe essere legata alle recenti rimozioni di alti ufficiali, una scelta che confermerebbe la volontà del capo del Pentagono di imprimere una svolta netta nella gestione delle forze armate. Con circa 800 generali in servizio, l’obiettivo di ridurne il numero di un quinto segne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, capo Pentagono Hegseth convoca riunione “rara e urgente” per settimana prossima con oltre 800 generali, ipotesi taglio personale del 20%

