Ursula von der Leyen nuova gaffe | i messaggi cancellati per mancanza di spazio fanno ridere gli esperti

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, si trova nuovamente al centro di una bufera mediatica, questa volta per una giustificazione che ha fatto storcere il naso a esperti e osservatori: i messaggi sul suo telefono, tra cui uno inviato dal presidente francese Emmanuel Macron, sarebbero stati automaticamente cancellati “per risparmiare spazio”. Una spiegazione che, secondo gli esperti interpellati da Politico, suona tanto improbabile quanto risibile. Il caso è esploso dopo che un’inchiesta di Follow the Money ha rivelato che un messaggio di Macron, in cui si chiedeva a von der Leyen di bloccare l’accordo commerciale UE-Mercosur, è stato cancellato dal telefono della presidente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

