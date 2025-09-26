Ursula von der Leyen nuova gaffe | i messaggi cancellati per mancanza di spazio fanno ridere gli esperti
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, si trova nuovamente al centro di una bufera mediatica, questa volta per una giustificazione che ha fatto storcere il naso a esperti e osservatori: i messaggi sul suo telefono, tra cui uno inviato dal presidente francese Emmanuel Macron, sarebbero stati automaticamente cancellati “per risparmiare spazio”. Una spiegazione che, secondo gli esperti interpellati da Politico, suona tanto improbabile quanto risibile. Il caso è esploso dopo che un’inchiesta di Follow the Money ha rivelato che un messaggio di Macron, in cui si chiedeva a von der Leyen di bloccare l’accordo commerciale UE-Mercosur, è stato cancellato dal telefono della presidente. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: ursula - leyen
Sfiducia von der Leyen, Brando Benifei (Pd): “Noi mai con l’ultradestra. Ma Ursula cambi rotta”
La nuova strategia del Ppe mina la leadership di Ursula von der Leyen
Sfiducia a Ursula von der Leyen, c’è la data del (possibile) addio: chi c’è dietro
Ursula von der Leyen, in un’intervista alla Cnn, ha dichiarato che l’opzione di abbattere i caccia russi che si introducono nello spazio aereo della Nato è sul tavolo. #esteri - facebook.com Vai su Facebook
Ursula von der #Leyen: “So esattamente cosa sta succedendo in Europa. Abbiamo lavorato duramente per limitare l'immigrazione. Siamo noi a decidere chi arriva in Europa e in quali circostanze, non i contrabbandieri e i trafficanti”. - X Vai su X
Ursula von der Leyen. "A Putin dico: l'Europa intende difendersi ed è in grado di farlo" - La presidente della Commissione Ue su Repubblica: "Viviamo in tempi molto pericolosi. Riporta huffingtonpost.it
Accordo Ue-Mercosur, nuova grana per Ursula von der Leyen: spuntano i messaggi sospetti inviati da Macron per bloccare l'intesa commerciale - Dopo la vicenda assai ambigua e ancora tutta da chiarire, dello scambio di messaggi con il ceo di Pfizer, in pien ... Lo riporta affaritaliani.it