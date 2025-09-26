Urso | fiducia in Cucinelli garantire reputazione made in Italy
Milano, 26 set. (askanews) - "Io ho fiducia in quello che l'azienda ha subito espresso, negando assolutamente questi comportamenti e penso che anche la Borsa ne darà poi successivamente testimonianza. Per noi è importante garantire, sotto tutti gli aspetti, la reputazione del Made in Italy, che è quello che ci ha fatto grandi nel mondo e che continua a farci grandi nel mondo, mentre gli altri Paesi perdono posizioni nella presenza internazionale, l'Italia è quello che acquisisce nuove posizioni". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, commentando le presunte violazioni delle norme europee sulle vendite in Russia sollevate ieri dal fondo attivista Morpheus Research. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
