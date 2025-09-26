Uri di Alex Ezra Fornari il fanciullo selvaggio che svela l’ombra degli adulti

Siamo agli inizi degli anni Settanta in una piccola città del nord Italia e in questa provincia meccanica vivono Ferrante, Milena e Uri.Ferrante è un vedovo che ha perso il lavoro, è murato nella sua solitudine e nella sua disperazione. Milena è una donna sola e in crisi che beve molto e non ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it