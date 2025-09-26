Uri di Alex Ezra Fornari il fanciullo selvaggio che svela l’ombra degli adulti
Siamo agli inizi degli anni Settanta in una piccola città del nord Italia e in questa provincia meccanica vivono Ferrante, Milena e Uri.Ferrante è un vedovo che ha perso il lavoro, è murato nella sua solitudine e nella sua disperazione. Milena è una donna sola e in crisi che beve molto e non ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: alex - ezra
Venerdì il romanzo d’esordio di Michele Bitossi, sabato “Uri” di Alex Ezra Fornari: doppio appuntamento alla Liberi tutti - 30 sarà il turno di Ma io quasi quasi (Accento edizioni), romanzo d’esordio del ... Come scrive cittadellaspezia.com
Nardò 9 agosto URI di Alex Ezra Fornari chiude Insolita Rassegna - Il quarto appuntamento, che chiuderà il 9 agosto l’edizione 2025 dell’Insolita rassegna, è con Alex Ezra Fornari. Scrive puglialive.net