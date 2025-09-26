Urbanistica per il Riesame nessuna prova di corruzione a carico di Catella E non conosceva la normativa sul conflitto di interessi dicono i giudici

L’immobiliarista Manfredi Catella “non risulta avesse conoscenza”, e neanche “avrebbe potutodovuto avere contezza” della “articolata normativa” che “regola e disciplina i casi di conflitto di interessi in capo ai Pubblici ufficiali”. È quanto si legge in uno dei passaggi delle motivazioni con le quali il Tribunale del Riesame ad agosto scorso ha ordinato la scarcerazione “ per assenza di gravità indiziaria ” del numero uno di Coima, finito ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta urbanistica. Catella ignorava la normativa. Secondo il Riesame, le “disposizioni della normativa devono essere poi declinate nell’ambito operativo in cui i principi così governati devono trovare applicazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Urbanistica, per il Riesame nessuna prova di corruzione a carico di Catella. E “non conosceva la normativa sul conflitto di interessi”, dicono i giudici

