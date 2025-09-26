Urbanistica la Procura ricorre in Cassazione contro la scarcerazione di Scandurra Non considerate prove inconfutabili
Annullare la decisione con cui il Tribunale del Riesame oltre un mese fa ha revocato i domiciliari ad Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione paesaggio di Palazzo Marino, tra gli arrestati nella maxi indagine sulla gestione dell'urbanistica in città in cui è contestata, oltre agli abusi edilizi e al falso, la corruzione. È quanto ha chiesto la Procura di Milano nel suo ricorso in Cassazione depositato ieri. Per i pm le motivazioni dei giudici sono " illogiche ", per l'omissione della valutazione di una serie di prove. E per oggi è atteso un ricorso analogo che riguarderà il costruttore Andrea Bezziccheri, scarcerato sempre ad agosto scorso.
