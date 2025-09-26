Urbanistica la palla passa alla Cassazione dopo il ricorso dei pm | La corruzione è palese e provata Su Scandurra motivazioni illogiche

Milano, 26 settembre 2025 – Le motivazioni dei giudici del Tribunale del Riesame sono “illogiche”, perché secondo i pm non sarebbero state valutate una serie di prove sulla presunta corruzione dell’architetto Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune, da parte del fondatore di Coima Manfredi Catella. Un professionista che, secondo le accuse, operava in una condizione di palese conflitto di interessi. ALESSANDRO SCANDURRA ARCHITETTO La parola agli ermellini . La Procura tenta la carta del ricorso in Cassazione, trasmesso ieri a Roma, chiedendo di annullare la revoca degli arresti domiciliari decisa dal Riesame oltre un mese fa, e motivata nei giorni scorsi con l’assenza di una prova, negli atti e nelle chat acquisite dalla Guardia di finanza, del “patto corruttivo” Scandurra-Catella, sotto forma di consulenze in cambio di pareri favorevoli in commissione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urbanistica, la palla passa alla Cassazione dopo il ricorso dei pm: “La corruzione è palese e provata. Su Scandurra motivazioni illogiche”

