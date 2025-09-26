Urbanistica il Riesame annulla i domiciliari a Manfredi Catella | Mancano i gravi indizi di corruzione

Milanotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancherebbero i “gravi indizi di colpevolezza” per il reato di corruzione, motivo per il quale il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato l'ordinanza con cui il gip aveva disposto gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, amministratore delegato di Coima. Lo si legge nell'ordinanza. Le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: urbanistica - riesame

