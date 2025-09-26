Uomo sotto i fumi dell' alcool fa danni in via Baiamonti intervengono i carabinieri

Ieri, giovedì 25 settembre, in via Baiamonti, poco prima delle 13 una residente di un condominio ha chiamato il 112 per segnalare la presenza di un uomo che, dopo essere entrato nel condominio, aveva iniziato a colpire e a distruggere i citofoni. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Sotto l'effetto di alcool e droga causa scompiglio a Bolzano - Sotto l'effetto di alcool e droga, un cittadino marocchino di 35 anni, già destinatario di un foglio di via, ha minacciato, molestato e insultato passanti e poliziotti in via Cavour a Bolzano. Riporta ansa.it