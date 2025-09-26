Uomo ferito alla testa in un negozio | è in gravi condizioni

Un uomo è in gravi condizioni a Napoli con una ferita alla testa. La polizia è intervenuta in un esercizio commerciale in cui erano in corso lavori di ristrutturazione in via dei Mille. L'uomo, 54 anni, è stato poi trasportato all'ospedale San Paolo e da lì trasferito al San Giovanni bosco in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

