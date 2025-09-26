Uomini e Donne l' opinione della puntata | Agnese e Rosanna già si litigano Federico Mastrostefano

26 set 2025

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 26 settembre 2025 su Canale 5, Rosanna e Agnese discutono per Federico. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

