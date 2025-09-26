Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 26 settembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 25 settembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata lo scontro tra Gloria e Guido, ma anche l’inizio di una nuova conoscenza per Gemma. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal torno di Flavio. Il tronista è uscito in esterna con la corteggiatrice Martina. Come procederà tra i due? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45  qui su “Superguida Tv” con le  video notizie da  Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 25 settembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

