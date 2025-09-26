Un' unica piattaforma per i servizi di trasporto a Bari | oltre 10mila iscritti per MaaS

Baritoday.it | 26 set 2025

Sono oltre 10mila gli iscritti, a poco più di un anno dall'avvio della sperimentazione, della piattaforma MaaS for Italy del Comune di Bari che consente di integrare i vari servizi di trasporto in un'unico canale dicitaleComplessivamente è in oltre 350.000 euro l'ammontare degli incentivi erogati. 🔗 Leggi su Baritoday.it

