UNRAE Rilanciare il settore automotive è una priorità nazionale
TORINO (ITALPRESS) – In occasione del Salone Auto Torino 2025, presso la Sala da Ballo di Palazzo Reale, si è svolta oggi la Tavola rotonda “Rilanciare l’Automotive in Italia: una visione condivisa”, concepita e promossa da UNRAE, con la partecipazione congiunta dei Presidenti di ACI, ANFIA, ANIASA, Federauto, Motus-E e UNRAE, alla presenza della stampa. L’iniziativa, di eccezionale valore in un momento cruciale per l’automotive italiano, ha visto la presentazione di una lettera congiunta delle sei Associazioni, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti (MIMIT, MASE, MEF, MIT), ai principali rappresentanti parlamentari e ai rappresentanti degli Enti locali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: unrae - rilanciare
Al Salone Auto Torino 2025, l'UNRAE promuove una Tavola Rotonda con le Associazioni dell'Automotive: "Rilanciare il settore è una priorità nazionale" - Nella cornice del Salone Auto Torino 2025, presso la Sala da Ballo di Palazzo Reale, si è svolta oggi la Tavola rotonda “Rilanciare l’Automotive in Italia: una visione condivisa”, concepita e promossa ... Segnala ansa.it
UNRAE “Rilanciare il settore automotive è una priorità nazionale” - TORINO (ITALPRESS) – In occasione del Salone Auto Torino 2025, presso la Sala da Ballo di Palazzo Reale, si è svolta oggi la Tavola rotonda “Rilanciare l’Automotive in Italia: una visione condivisa”, ... Secondo gds.it