Uno storico caffè di Roma rischia di chiudere per sempre

Uno storico caffè di Roma rischia di chiudere. Si tratta del caffè pasticceria Dagnino, in via Vittorio Emanuele Orlando, a pochi passi da piazza della Repubblica. Un locale aperto dal 1955 e che ora rischia di scomparire per sempre. Il prossimo 31 dicembre, infatti, scadrà il contratto di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Il titolare dello storico caffè è pronto a battersi fino alla richiesta di un esproprio delle mura - facebook.com Vai su Facebook

