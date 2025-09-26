Uno scoiattolo molto cattivo sta terrorizzando una cittadina in California | ha mandato due persone in ospedale

A San Rafael, in California, uno scoiattolo particolarmente aggressivo ha attaccato almeno cinque persone, mandandone due al pronto soccorso. Quasi certamente è stato nutrito o allevato in casa, perdendo così la sua naturale diffidenza nei confronti degli esseri umani e imparando ad associare il cibo alle persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

