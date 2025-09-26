Università sospesa la convenzione con l' Ateneo di Israele

Messinatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina il presidio di protesta degli studenti. Nel pomeriggio la notizia che il Senato Accademico, riunitosi oggi in una seduta aperta alla partecipazione di tutte le associazioni studentesche e convocata per discutere le richieste avanzate dalla comunità universitaria in merito alla crisi di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universit - sospesa

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Sospesa Convenzione Ateneo