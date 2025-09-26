Università occupata e ' bersagli' infuria la polemica | Così iniziarono gli anni di piombo
Infuria la polemica a Genova per i ‘bersagli’ con i volti del rettore Federico Delfino, della ministra dell'università Annamaria Bernini e della premier Giorgia Meloni nei locali del rettorato di via Balbi 5 occupato dagli studenti. L'Ateneo ha sporto denuncia per i reati di vilipendio e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: universit - occupata
Genova per Gaza, la mobilitazione continua: nuova fiaccolata per la Flotilla e Università occupata - X Vai su X
Affittasi due ampie camere a studentesse/studenti in appartamento con tre camere ( una già occupata da studentessa ) sito al terzo piano con ascensore, due bagni cucina abitabile, via Pietro boschi Rieti , vicino a attività commerciali e università. Per informazi - facebook.com Vai su Facebook