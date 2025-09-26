Università la rettrice Laura Ramaciotti eletta presidente della Crui

Ferraratoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Ramaciotti, rettrice dell'Università di Ferrara, è stata eletta presidente della Crui, l'associazione delle Università italiane statali e di quelle non statali riconosciute. L'elezione della rettrice di Unife, già coordinatrice della Commissione Bilancio, economia e finanza e componente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

