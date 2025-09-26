Unicredit | nasce l’alleanza tra atenei del sud per la nuova generazione di Social Change Manager
Dalla Campania alla Puglia, passando per la Calabria: nasce un nuovo network per formare competenze certificate sulla sostenibilità e connettere i giovani al mondo del lavoro. Nasce la prima rete delle Università del Sud unite per formare i Social Change Manager del domani: un’alleanza “accademica” che fa evolvere Road to Social Change, il progetto di UniCredit, in un laboratorio unico di formazione e innovazione sociale. Otto Università: Federico II di Napoli (Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni), Università Suor Orsola Benincasa (Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche), Politecnico di Bari, Magna Graecia di Catanzaro e Università di Salerno hanno già aderito all’accordo quadro, mentre altri atenei come Vanvitelli, Bari Aldo Moro e Parthenope sono in fase di perfezionamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: unicredit - nasce
Università, con Unicredit nasce rete tra atenei Sud per nuova figura social change manager
Con UniCredit nasce un'alleanza tra gli Atenei del Sud per la nuova generazione di social change manager - X Vai su X
Inaugurata a Taranto un’aula immersiva finanziata da Unicredit https://www.corrierepl.it/2025/09/18/inaugurata-a-taranto-unaula-immersiva-finanziata-da-unicredit/ ROMA (ITALPRESS) – A Taranto nasce un nuovo strumento di inclusione sociale: un’aula imm - facebook.com Vai su Facebook
Con UniCredit nasce un’alleanza tra gli Atenei del Sud per la nuova generazione di Social Change Manager - Nasce la prima rete delle Università del Sud unite per formare i Social Change Manager del domani: un’alleanza “accademica” che fa ... Segnala sciscianonotizie.it
Università, con Unicredit nasce rete tra atenei Sud per nuova figura social change manager - Nasce la prima rete delle università del Sud unite per formare i social change manager del domani: un’alleanza “accademica” che fa evolvere 'Road to social change', il progetto di UniCre ... Come scrive msn.com