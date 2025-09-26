UNICEF | l’epidemia di Ebola colpisce il Kasai in arrivo 45.000 dosi di vaccino

RDC, sedicesima epidemia dal 1976: bambini tra i più colpiti. L’epidemia in numeri. Dal 5 settembre 2025, la Repubblica Democratica del Congo (RDC) affronta una nuova emergenza sanitaria. Sono stati segnalati 47 casi sospetti e confermati di Ebola, di cui 14 tra i bambini. Il bilancio delle vittime è già salito a 25 morti, inclusi 12 bambini. Questa rappresenta la sedicesima epidemia di Ebola nel Paese da quando il virus è stato scoperto nel 1976. Vaccini e assistenza salvavita. Per far fronte all’emergenza, quasi 45.000 dosi di vaccino anti-Ebola sono in viaggio verso la provincia di Kasai. L’UNICEF, in collaborazione con il Governo congolese e i partner internazionali, ha già fatto arrivare oltre 20. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it