Unicef in piazza con la campagna Ulivo - Niente è più bello che vederlo crescere pensata a sostegno dei bambini che vivono in contesti di emergenza
Unicef lancia in oltre 500 piazze la nuova iniziativa“Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere” per aiutare i bambini nelle emergenze. Dal 27 settembre al 2 ottobre, a fronte di una donazione minima del valore di 15 euro, nelle piazze italiane sarà possibile ricevere una piantina di ulivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
UNICEF lancia in oltre 500 piazze la nuova iniziativa “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere” per aiutare i bambini nelle emergenze - UNICEF lancia in oltre 500 piazze di tutta Italia la nuova iniziativa “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere” per sostenere milioni di bambini che in tutto il mondo ... Lo riporta picusonline.it