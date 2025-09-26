Un’Europa senza pilota Il nuovo drone presentato da Helsing

Il percorso unmanned dell’Europa passa da “Europa”. Così si chiama infatti il nuovo drone Ca-1che l’azienda tedesca Helsing ha presentato a Tussenhausen, in Baviera, segnando il suo ingresso nel settore degli Unmanned Combat Aerial Vehicle. L’obiettivo dichiarato è coniugare autonomia strategica, intelligenza artificiale e produzione di massa, così da offrire ai Paesi europei una piattaforma autonoma per la guerra aerea ad alta intensità. Il velivolo senza pilota misura 11 metri di lunghezza e 10 di apertura alare, con configurazione aerodinamica a coda a V e vano interno per gli armamenti. Helsing prevede il primo volo nel 2027 e l’entrata in servizio operativo entro i quattro anni successivi. 🔗 Leggi su Formiche.net

