Un’esperienza davvero stimolante

L'esperienza di lavoro a Lucca Comics & Games varia molto da persona a persona, come emerge dalle testimonianze raccolte tra i giovani che hanno partecipato all'organizzazione della manifestazione. "Ho lavorato a Lucca Comics & Games per due anni, nell'anno 2022 e 2023, un'esperienza lavorativa davvero stimolante, per il rapporto umano e per le persone che ho conosciuto" racconta Anna Lucherini. "Ho deciso di candidarmi per guadagnare qualcosa durante gli studi, ma anche per entrare nei padiglioni. In realtà, il tempo per visitare la fiera è pochissimo. La selezione passa attraverso agenzie come Etjca o Indeed.

